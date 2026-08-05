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Культура

Бузова прощается c очередным бизнесом в России

«Пятый канал»: ликвидация компании «Фэшн» Ольги Бузовой стартовала 9 июля
Алексей Филиппов/РИА Новости

Певица Ольга Бузова закрывает ООО «Фэшн», под брендом которого она выпускала собственную линейку одежды. Об этом сообщает «Пятый канал».

Фирма была основана 13 ноября 2012 года. Среди ее учредителей — сама Ольга Бузова, ее сестра Анна, зять Константин Штыркин и бывший муж Дмитрий Тарасов. Компания занималась торговлей текстилем и аксессуарами.

По данным Rusprofile, выручка компании в 2025 году составила 0 рублей. Ликвидацию начали 9 июля 2026 года. После завершения процедуры фирму исключат из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Это не первый бизнес Бузовой, который столкнулся с трудностями. В 2025 году компания BUZfood, занимавшаяся ресторанным бизнесом, была ликвидирована из-за убытков в размере 100 млн рублей.

Сеть ресторанов BUZfood Бузова начала развивать в В 2019 году, когда открыла компанию «Бузова Рест Компани» Два заведения открылись в Москве, одно — в Санкт-Петербурге. Бузова также производила алкогольные напитки под этим брендом: вино «Buzwine», пиво «Buzbeer» и водку «Buzvodka».

Ранее компания Юлии Высоцкой потеряла 30 миллионов рублей за год.

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