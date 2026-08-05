Бузова прощается c очередным бизнесом в России

Певица Ольга Бузова закрывает ООО «Фэшн», под брендом которого она выпускала собственную линейку одежды. Об этом сообщает «Пятый канал».

Фирма была основана 13 ноября 2012 года. Среди ее учредителей — сама Ольга Бузова, ее сестра Анна, зять Константин Штыркин и бывший муж Дмитрий Тарасов. Компания занималась торговлей текстилем и аксессуарами.

По данным Rusprofile, выручка компании в 2025 году составила 0 рублей. Ликвидацию начали 9 июля 2026 года. После завершения процедуры фирму исключат из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Это не первый бизнес Бузовой, который столкнулся с трудностями. В 2025 году компания BUZfood, занимавшаяся ресторанным бизнесом, была ликвидирована из-за убытков в размере 100 млн рублей.

Сеть ресторанов BUZfood Бузова начала развивать в В 2019 году, когда открыла компанию «Бузова Рест Компани» Два заведения открылись в Москве, одно — в Санкт-Петербурге. Бузова также производила алкогольные напитки под этим брендом: вино «Buzwine», пиво «Buzbeer» и водку «Buzvodka».

Ранее компания Юлии Высоцкой потеряла 30 миллионов рублей за год.