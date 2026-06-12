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Культура

Бузова показала перебинтованную окровавленную ногу

Певица Ольга Бузова выложила кадр с перебинтованной ногой в крови
buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок, сделанный в карете скорой помощи.

На фото показана ее перебинтованная нога, бинт заметно испачкан кровью. Свою публикацию певица сопроводила фразой: «Вот такое доброе утро».

Недавно Telegram‑канал Mash сообщал, что артистка рассекла колено при падении в душе. Позднее канал заявил, что певицу госпитализировали с подозрением на перелом ноги. Ее концерт в Ростове, запланированный на 13 июня, могут отменить.

Недавно сообщалось, что Бузова допустила роман с 63-летним артистом Григорием Лепсом. Певица рассказала в эфире, что планирует выйти замуж и стать мамой, после чего речь зашла о Лепсе, который недавно вновь оказался в статусе холостяка.

До этого Бузова рассказывала, что ей не нравится в себе. Она призналась, что не любит собственный трудоголизм. По словам знаменитости, она может переписываться с командой в рабочих чатах, даже загорая на пляже. При этом Бузова отметила, что именно трудоголизм привел ее к успеху.

Ранее сообщалось, что звезда КВН упал в обморок перед выступлением.

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