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Культура

Мэр Вильнюса испугался предстоящего концерта Моргенштерна

Мэр Вильнюса: спецслужбы должны оценить опасность Моргенштерна для Литвы
Телеграм-канал MORGENSHTERN

Мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас попросил Департамент государственной безопасности Литвы и полицию оценить, представляет ли угрозу национальной безопасности российский рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом), который собирается провести концерт в Вильнюсе. Об этом Бенкунскас написал на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Политик отметил, что Моргенштерн пытается приехать в Литву уже в четвертый раз. При этом рэпер, которого Украина внесла в список лиц, угрожающих национальной безопасности, «все еще не знает, чей Крым» и публично выражает поддержку российскому лидеру Владимиру Путину. Поэтому Бенкунас обратился в Департамент госбезопасности и МВД с просьбой оценить возможные риски безопасности и общественному порядку и запретить певцу въезд в страну.

Бенкунас назвал намеченный на 31 октября концерт Моргенштерна «абсурдом и насмешкой над литовским государством».

15 апреля стало известно, что Моргенштерн, которого в ноябре прошлого года внесли в список нежелательных лиц в Литве, в суде добился отмены запрета на въезд в республику.

Ранее Любовь Успенскую признали угрозой нацбезопасности Украины.

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