В Испании показали отрывки из клипа Shaman

Отрывок из клипа певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) показали в новостной передаче главной государственной телерадиовещательной корпорации Испании RTVE. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о песне «Россия-мама», в которой артист поет о преданности к родине.

В мае 2026-го Shaman опубликовал новую песню «Россия-мама», в которой отражена идея противостояния России внешним вызовам. В клипе под подозрение «детектива Shaman» попадают журналист Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом), комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом), бизнесмен Олег Тиньков (признан в РФ иностранным агентом), солист группы Little Big Илья Прусикин (признан в РФ иностранным агентом), рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом), блогер Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и другие личности, признанные иноагентами в России. В какой-то момент их фотографии «оживают» и начинают петь вместе с Shaman о России.

В том же месяце артист устроил шоу на концерте в Зеленограде, где решил дирижировать «хором» иноагентов на огромном экране, демонстрирующем ИИ-копии знаменитостей.

Ранее Мизулина передразнила Shaman.