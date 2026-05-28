Shaman решил дирижировать «хором» иноагентов в Зеленограде

Певец Shaman устроил перфоманс с ИИ-иноагентами на концерте в Зеленограде

Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) решил дирижировать «хором» иноагентов на концерте в Зеленограде. Об этом сообщили «Газете.Ru» помощники артиста.

Во время концертной премьеры песни «Россия мама» в рамках своего тура «30 лет на сцене» Дронов устроил перфоманс с видеороликом, в котором демонстрируются ИИ-копии знаменитостей-иноагентов.

Этот же ролик 28 мая Shaman показал в клипе на эту песню. В этом клипе он предстал в образе детектива, расследующего дело.

В музыкальном ролике под подозрение артиста попали журналист Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом), комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) и другие знаменитости, признанные иноагентами в России. В какой-то момент их портреты «оживают» и начинают петь вместе с Shaman о России.

Ранее Shaman получил первый отзыв от героя своего нового клипа с лицами иноагентов.

 
