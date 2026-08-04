Мизулина передразнила Shaman: «Дед разбушевался»

Глава ЛБИ Мизулина назвала Shaman дедом во время перепалки на прогулке

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина поделилась в своем Telegram‑канале роликом с мужем — певцом Shaman (Ярославом Дроновым), в котором обозвала его дедом.

В видео пара гуляет по московской набережной, и между ними разворачивается шутливая перепалка. Все началась с фразы Мизулиной: «Давай нуди».

«Вышли погулять, а ты кружки какие‑то записываешь. Погода классная. Вечно вот это под руку все. Зачем? Гуляем. И так редко удается», — с возмущением заметил Shaman.

На это Мизулина передразнила супруга, сказав: «Бу‑бу‑бу». А свою публикацию глава ЛБИ сопроводила фразой: «Дед разбушевался».

5 ноября Shaman и глава ЛБИ сочетались в загсе Донецка. Пара отказалась от традиционных свадебных нарядов, вместо белого платья и костюма оделись в зеленую одежду, похожую на солдатскую форму.

До этого Shaman намекал журналистам, что пока не торопится заводить детей со своей женой Екатериной Мизулиной. Он подчеркнул, что в этом вопросе не стоит торопить события. «Поживем — увидим, тут как Бог даст», — говорил он.

Ранее Shaman опубликовал кадры с тайной свадьбы с Мизулиной в ответ на слухи о разводе.