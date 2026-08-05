Актрису сериала «СашаТаня» признали угрозой нацбезопасности Украины

Министерство культуры Украины включило российскую актрису Валентину Рубцову, известную по сериалам «СашаТаня» и «Универ», в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны. Соответствующий приказ опубликован на сайте украинского ведомства.

Вместе с Рубцовой в список внесен российский певец и блогер Аким Апачев (настоящее имя — Аким Гасанов).

Ранее оба были включены в базу данных украинского сайта «Миротворец», который в России признан экстремистским и запрещен.

На Украине Рубцову обвинили в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность государства, а также публичном одобрении действий России. Администраторы сайта «Миротворец» объяснили ее включение в список тем, что в одном из интервью она назвала Крым российским.

До этого Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) рассказали, что разведки ряда западных стран пытаются их запугивать, поскольку уверены, что пранкеры представляют опасность для национальной безопасности их государств. Они сообщили, что представители немецкой, британской и эстонской разведок рекомендуют чиновникам и официальным лицам быть бдительными при общении по телефону.

Ранее фигуристка Евгения Медведева попала в базу «Миротворца».