Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Вован и Лексус заявили, что Запад считает их угрозой нацбезопасности

Пранкеры Вован и Лексус заявили, что Запад видит в них угрозу нацбезопасности
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Разведки ряда западных стран уверены, что пранкеры Вован и Лексус представляют опасность для национальной безопасности, в связи с этим их пытаются запугивать. Об этом заявили РИА Новости Владимир Кузнецов и Алексей Столяров.

Как рассказали пранкеры, представители немецкой, британской и эстонской разведок рекомендуют чиновникам стран и официальным лицам быть бдительными при общении по телефону.

«Мы не думаем, что представляем для того же Запада какую-то нависшую над ним постоянную опасность, как дамоклов меч. Наша работа достаточно редкая и штучная», — сказали они.

Кузнецов и Столяров известны своими розыгрышами первых лиц государств. 2 июля румынский министр внутренних дел Кэтэлин Предою в пранке Вована и Лексуса заявил, что Румыния полностью поддерживает Украину. В разговоре, который пранкеры вели от имени украинского коллеги, министр также заявил, что Украина должна принести извинения за взрыв безэкипажного катера в порту Констанцы 6 июня.

Ранее брат мэра Киева проговорился пранкерам, что выдает себя за него на деловых встречах.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Теорию о 5 языках любви опровергла наука. Почему ее не стоит списывать со счетов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!