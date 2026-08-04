Монеточка обжаловала приговор за нарушение обязанностей иностранного агента

Защита исполнительницы Монеточки (признана в РФ иностранным агентом) (Елизавета Гырдымова) обжаловала приговор за уклонение от обязанностей иностранного агента. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные картотеки суда.

«Текущее состояние… Обжаловано», — указано в картотеке суда.

Певица признана виновной в нарушении части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»).

Как установила прокуратура, Монеточка дважды за год привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но продолжила распространение материалов в соцсетях без соответствующей маркировки.

В июле певицу признали виновной по статье Уголовного кодекса России «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах» и заочно приговорили к году лишения свободы. Также суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на три года.

При этом ранее газета «Известия» со ссылкой на одного из участников судебного процесса сообщала, что гособвинение просило для Монеточки 1 год 10 месяцев колонии заочно.

Ранее гастроли Монеточки в Австралии сорвались из-за отказа впустить ее в страну.