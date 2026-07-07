Певицу Монеточку заочно приговорили к году колонии

Певице Монеточке заочно дали год колонии за уклонение от обязанностей иноагента

Суд заочно приговорил певицу Монеточку (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) к году лишения свободы. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

В публикации отмечается, что певицу признали виновной по статье Уголовного кодекса России «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».

«Также суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сроком на три года», – говорится в публикации.

При этом ранее газета «Известия» со ссылкой на одного из участников судебного процесса сообщала, что гособвинение просило для Монеточки 1 год 10 месяцев колонии заочно.

В октябре 2025 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Монеточку на два месяца с момента ее задержания на территории России или экстрадиции. Адвокаты певицы настаивали, что объявление певицы в межгосударственный розыск сопровождалось процессуальными нарушениями, поэтому решение о заочном аресте, по их мнению, является незаконным. Апелляционную жалобу защиты не удовлетворили.

Ранее гастроли Монеточки в Австралии сорвались из-за отказа впустить ее в страну.