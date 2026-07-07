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Общество

В России назвали наказание для объявленной в розыск певицы Монеточки

Прокурор запросил для Монеточки 1 год 10 месяцев заочно по иноагентской статье
Максим Блинов/РИА «Новости»

Гособвинение запросило для певицы Монеточки (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) 1 год 10 месяцев колонии заочно по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на одного из участников судебного процесса.

По данным следствия, Монеточка в течение года дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение правил деятельности иноагента. Несмотря на это, артистка продолжала публиковать материалы в соцсетях без соответствующей маркировки.

В октябре 2025-го года Басманный суд Москвы заочно арестовал Монеточку на два месяца с момента ее задержания на территории России или экстрадиции. Адвокаты певицы настаивали, что объявление певицы в межгосударственный розыск сопровождалось процессуальными нарушениями, поэтому решение о заочном аресте, по их мнению, является незаконным. Апелляционную жалобу защиты не удовлетворили.

До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил об ангажированности Монеточки. Он обратил внимание, что как только артистка стала петь антивоенные песни и переехала за рубеж, выразив несогласие с СВО, у нее появились деньги. По мнению Бородина, у Монеточки может быть спонсор. Он предположил, что артистку может финансировать бывший владелец компании ЮКОС Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов). Глава ФПБК напомнил, что певица участвовала в новогоднем концерте 2025 года, организованном бизнесменом в прямом эфире.

Ранее гастроли Монеточки в Австралии сорвались из-за отказа впустить ее в страну.

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