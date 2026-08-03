Российская блогерша сравнила с тараканами посетителей секонд‑хенда в США

Блогерша Елизавета Мадрид назвала посетителей американского секонд-хенда «тараканами» в своем ролике на YouTube.

На кадрах она показала длинную очередь у входа и рассказала, как покупательницы в спешке перебирают горы одежды. Комментируя увиденное, Мадрид воскликнула: «Боже, как тараканы».

По ее словам, в магазине царит хаос, так как на выбор и оплату вещей отводится всего несколько минут. Блогерша возмутилась, что из-за толпы людей даже выйти из магазина оказалось сложно.

Елизавета Мадрид — российская блогерша, певица и предпринимательница. Она ведет YouTube‑канал с влогами, выпускает музыкальные треки и владеет кондитерской.

В начале июня она назвала безумием обстановку в центре Амстердама. По словам Мадрид, в столице Нидерландов можно встретить рядом кондитерские и магазины с товарами для взрослых.

В 2025 году Мадрид раскритиковала цены на клубнику в США. Блогерша рассказывала, что ягода, привезенная в Америку из японского Киото, обошлась ей в $19. Она отмечала, что аромат клубники ее впечатлил, однако вкус разочаровал.

Ранее сообщалось, что в петербургском секонд-хенде подростки воровали вещи и принимали деньги от покупателей.