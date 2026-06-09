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Российская блогерша о европейском городе: «Презервативы смешались с вафлями»

Блогерша Елизавета Мадрид назвала безумием обстановку в центре Амстердама
Shutterstock

Блогерша Елизавета Мадрид (настоящее имя — Елизавета Шабашова) обратила внимание в своем YouTube-ролике, что в Амстердаме уживаются по соседству самые разные заведения.

По словам Мадрид, в столице Нидерландов можно встретить рядом кондитерские и магазины с товарами для взрослых. Она назвала ситуацию безумием.

«Что это за улица? Одна еда и какие‑то гадости… Черт‑те что. Презервативы смешались с вафлями», — возмутилась блогерша.

В то же время Мадрид подчеркнула, что такая ситуация характерна в основном для центра города. Блогерша заявила, что в Амстердаме есть и более спокойные, уютные районы.

В 2025 году Мадрид раскритиковала цены на клубнику в США. Блогерша рассказывала, что ягода, привезенная в Америку из японского Киото, обошлась ей в $19. Она отмечала, что аромат клубники ее впечатлил, однако вкус разочаровал.

«Моя бабушка вкуснее выращивает. Господи, что только не придумают в этой вашей Америке. Позорище. Нельзя так людей обманывать», — возмущалась она.

Елизавета Мадрид — российская блогерша, певица и предпринимательница. Она ведет YouTube‑канал с влогами, выпускает музыкальные треки и владеет кондитерской.

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