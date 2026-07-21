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Общество

В петербургском секонд-хенде подростки воровали вещи и принимали деньги от покупателей

В Петербурге задержали юношей, которые притворились работниками секонд-хенда
Кадр из видео/Telegram-канал «Жена участкового»

В одном из петербургских секонд-хендов двое юношей на протяжении нескольких дней воровали вещи, а также притворялись сотрудниками магазина и принимали оплату у покупателей. Об этом рассказала владелица торговой точки в своем Telegram-канале.

По словам женщины, 7 июля молодые люди украли 17 вещей и скрылись. Им удалось уйти незамеченными, поскольку у владелицы не было доступа к онлайн-трансляции с камер. Через неделю, 14 июля, они вернулись и похитили еще шесть предметов. Однако в этот раз они отключили кассу самообслуживания, представились работниками магазина и начали принимать деньги от покупателей, прося перевести оплату на карту либо передать наличные.

Как рассказала владелица секонд-хенда, второй случай ее особенно шокировал.

«Одно дело ты просто воруешь вещи и устраиваешь беспорядок. Другое — когда ты обманываешь людей и занимаешься мошенническими действиями», — написала она.

16 июля молодых людей задержали полицейские, когда они попытались украсть еще одну вещь. Все трое, по словам женщины, оказались совершеннолетними.

Ранее подростки украли пожертвования из мечети в Карачаево-Черкесии.

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