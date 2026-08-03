Певец Коллинз признался, что провел семь месяцев в больнице из-за зависимости

Фронтмен группы Genesis Фил Коллинз рассказал, что провел семь месяцев в больнице из-за многолетнего злоупотребления алкоголем. Об этом он сообщил The Times of London.

Музыкант начал бороться с зависимостью в конце 2023 года. Сначала его госпитализировали в швейцарскую клинику, а затем снова доставили в больницу, но уже в отделение интенсивной терапии.

По словам Коллинза, в клинике он долгое время был без сознания. Его почки отказывали, и другие органы тоже давали сбой.

«Мои почки отказывали, органы буквально сдавали. Люди приходили попрощаться. Но я не помню, как они приходили, я понятия не имел, что все это происходит. Все переживали, что больше меня не увидят. Все могло закончиться ужасно», — поделился Коллинз.

После семи месяцев в больнице артист пошел на поправку. Музыкант называет себя счастливчиком после случившегося.

«Мне очень повезло, что я выкарабкался. Разумеется, с тех пор я не притрагивался к алкоголю», — сказал он.

В апреле сообщалось, что Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis и Wu-Tang Clan будут включены в Зал славы рок-н-ролла в 2026 году.

Ранее сообщалось, мужчину арестовали за то, что он годами громко играл на гитаре и мешал соседям.