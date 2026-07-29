Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Мужчина семь лет доставал соседей игрой на гитаре и был арестован

В Японии мужчина играл хард-рок в квартире семь лет подряд и был арестован
ldutko/Shutterstock/FOTODOM

В Киото арестовали 61-летнего музыканта после многолетних жалоб соседей на громкую музыку, пишет The Japan Times.

По данным полиции, с 2019 года Кадзунори Екои играл хард-рок и включал радио на высокой громкости, из-за чего уровень шума в жилом районе превышал 80 децибел, что сопоставимо с шумом движущегося поезда.

Четверо соседей в возрасте от 60 до 80 лет заявили, что из-за постоянного шума у них возникли проблемы со здоровьем: бессонница, депрессия и тиннитус (постоянный звон в ушах).

Несмотря на неоднократные предупреждения от властей, Екои продолжал нарушать тишину, что в итоге стало основанием для его ареста по обвинению в причинении вреда здоровью.

При обыске в доме музыканта полиция изъяла более 40 гитар, усилители и другую аудиоаппаратуру. Екои признал, что производил шум, но отверг обвинения в том, что причинил вред здоровью соседей. Какое наказание ему грозит, не уточняется.

Ранее в Свердловской области дом с тремя детьми подожгли после просьбы сделать музыку тише.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подготовиться к онлайн-собеседованию в 2026 году и не провалиться из-за мелочей. Гайд и чек-лист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!