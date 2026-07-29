Мужчина семь лет доставал соседей игрой на гитаре и был арестован

В Японии мужчина играл хард-рок в квартире семь лет подряд и был арестован

В Киото арестовали 61-летнего музыканта после многолетних жалоб соседей на громкую музыку, пишет The Japan Times.

По данным полиции, с 2019 года Кадзунори Екои играл хард-рок и включал радио на высокой громкости, из-за чего уровень шума в жилом районе превышал 80 децибел, что сопоставимо с шумом движущегося поезда.

Четверо соседей в возрасте от 60 до 80 лет заявили, что из-за постоянного шума у них возникли проблемы со здоровьем: бессонница, депрессия и тиннитус (постоянный звон в ушах).

Несмотря на неоднократные предупреждения от властей, Екои продолжал нарушать тишину, что в итоге стало основанием для его ареста по обвинению в причинении вреда здоровью.

При обыске в доме музыканта полиция изъяла более 40 гитар, усилители и другую аудиоаппаратуру. Екои признал, что производил шум, но отверг обвинения в том, что причинил вред здоровью соседей. Какое наказание ему грозит, не уточняется.

Ранее в Свердловской области дом с тремя детьми подожгли после просьбы сделать музыку тише.