Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Культура

Волочкова раскрыла подробности состояния отца после инсульта

Балерина Волочкова раскрыла, что ее отец не может восстановиться после инсульта
Алексей Майшев/РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова поделилась, что ее отец Юрий не смог полностью восстановится после инсульта, который он перенес более 10 лет назад. Слова артистки передал «Пятый канал».

«Папе очень плохо, ему 79 лет. И он после инсульта не может оправиться», — раскрыла Волочкова.

Сейчас балерина прилетела в Санкт-Петербург. Сразу после прибытия артистка навестила свою мать, а завтра она планирует отправиться к отцу.

После инсульта, с которым Юрий Волочков столкнулся более 10 лет назад, у него появились серьезные проблемы со здоровьем. У мужчины оказалась парализована правая сторона тела, а также почти пропала способность разговаривать. Теперь Волочкова помогает отцу восстанавливаться и регулярно приезжает его навестить.

До этого продюсер Сергей Дворцов рассказал «Газете.Ru», что Анастасия Волочкова начала зарабатывать от 2 миллионов рублей за выступление со своими песнями на частном мероприятии. По его словам, артистка переживает новую волну популярности.

Ранее Волочкова рассказала, кто подарил ей кольцо на безымянный палец.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Продавцы жилья могут оставить вам «вечных жильцов». Легко ли их выписать и как не попасться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!