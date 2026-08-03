Волочкова раскрыла подробности состояния отца после инсульта

Балерина Волочкова раскрыла, что ее отец не может восстановиться после инсульта

Балерина Анастасия Волочкова поделилась, что ее отец Юрий не смог полностью восстановится после инсульта, который он перенес более 10 лет назад. Слова артистки передал «Пятый канал».

«Папе очень плохо, ему 79 лет. И он после инсульта не может оправиться», — раскрыла Волочкова.

Сейчас балерина прилетела в Санкт-Петербург. Сразу после прибытия артистка навестила свою мать, а завтра она планирует отправиться к отцу.

После инсульта, с которым Юрий Волочков столкнулся более 10 лет назад, у него появились серьезные проблемы со здоровьем. У мужчины оказалась парализована правая сторона тела, а также почти пропала способность разговаривать. Теперь Волочкова помогает отцу восстанавливаться и регулярно приезжает его навестить.

До этого продюсер Сергей Дворцов рассказал «Газете.Ru», что Анастасия Волочкова начала зарабатывать от 2 миллионов рублей за выступление со своими песнями на частном мероприятии. По его словам, артистка переживает новую волну популярности.

Ранее Волочкова рассказала, кто подарил ей кольцо на безымянный палец.