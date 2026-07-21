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Культура

Волочкова рассказала, кто подарил ей кольцо на безымянный палец

Балерина Волочкова заявила, что не планирует свадьбу и ее сердце свободно
volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова развеяла слухи о помолвке, которые спровоцировало кольцо на ее безымянном пальце. Об этом сообщает «Пятый канал».

Артистка рассказала, что носит украшение уже давно — его подарил один из поклонников, который стал для нее хорошим другом.

«Нет, мое сердце свободно», — заверила танцовщица.

Балерина также призналась, что по-прежнему надеется встретить достойного спутника жизни. По ее словам, рядом с собой она хочет видеть исключительно сильного мужчину, а найти такого, как отметила артистка, непросто.

В конце июня Волочкова признавалась, что очень тоскует по бизнесмену Сулейману Керимову, отметив, что это единственный мужчина, с которым она была счастлива. В то же время она подчеркивала, что никогда не сможет простить его за разрыв с Большим театром.

Также балерина раскрывала, что у нее появился новый поклонник, занявший ее сердце — уточнять, кто это, балерина отказалась.Волочкова заявила, что пока не готова раскрыть имя своего будущего мужа, так как точно не определилась, хочет ли она пожертвовать свободой в пользу брака.

Ранее Волочкова рассказала об эксперименте с темными волосами. От блонда она не откажется.

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