Продюсер рассказал о росте гонорара Волочковой на фоне популярности у зумеров

Продюсер Сергей Дворцов рассказал «Газете.Ru», что балерина Анастасия Волочкова теперь зарабатывает от 2 млн рублей за выступление со своими песнями на частном мероприятии. По его словам, артистка переживает новую волну популярности.

По словам продюсера, на фоне любви зумеров к Волочковой возросла ее востребованность у заказчиков.

«Я Настю очень люблю, я к ней очень трепетно отношусь, уважаю ее. Она замечательная, как артистка, как уже певица. У нее хорошие вокальные данные, и она легендарная балерина — это факт. Безусловно, она сейчас испытывает вторую волну популярности. Гонорар ее может достигать сейчас в районе 2 млн рублей и более за частный корпоратив. Да, она сейчас пользуется большим спросом. Волна хайпа ей может дать хороший спрос у заказчиков и не только», — поделился Дворцов.

В 2026 году Волочкова выпустила трек «Кто эти люди», который завирусился в социальных сетях. Зумеры ходят на концерты артистки и фотографируются с ней. Сама балерина призналась, что не ожидала такого ажиотажа. Также пользователи сети публикуют отрывки из интервью артистки разных лет, в которых она повторяет одни и те же истории. Например, про закрытие Большого театра Сулейманом Керимовым, с которым Волочкова встречалась на протяжении трех лет.

Ранее Волочкова рассказала об эксперименте с темными волосами. От блонда она не откажется.