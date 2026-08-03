Четырехлетний сын Margo получил свой первый заработок

Певица Margo, известная как протеже Филиппа Киркорова, сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что начала обучать своего четырехлетнего сына Кира финансовой грамотности.

Margo рассказала, что ее сын заработал 10 тысяч рублей. Она записала ролик, в котором помогает ребенку грамотно распределить полученные средства. Часть денег мальчику пришлось отдать за разбитый им экран. Артистка посоветовала сыну положить первую тысячу рублей в банк, вторую потратить на игрушку, третью – на угощения для друзей и близких. Кир решил купить себе игрушечный самолет.

«Мой настоящий мужчина растет! Первая покупка — самолет для себя за собственные средства, а любимой подруге — куклу. Хвалю! Как считаете, мама рано стала внедрять финансы в жизнь человека, которому пока 4 года, или это самое время?» — поделилась исполнительница.

В июле Margo записала совместный трек с рэпершей Инстасамкой. Артистка также делала фит с американским рэпером Lil Pump. Певцы исполнили трек «Кукареку».

В августе 2025-го продюсер Яна Рудковская рассказала, что Lil Pump сделал тату с певицей. Он набил имя Margo на лбу. В том же месяце рэпер подарил российской коллеге сумку от Louis Vuitton за 180 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что протеже Киркорова переезжает из-за пугающего визита фанатки.