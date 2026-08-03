В Омске отменили концерт Дайнеко и Mary Gu из-за атаки украинских беспилотников

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В Омске отменили концерт певиц Mary Gu и Виктории Дайнеко. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, артистки должны были выступить на мероприятии в честь Дня города. Концерты отменили из-за атаки украинских беспилотников в области.

2 августа Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) под Омском. Из-за падения обломков произошел пожар. По данным губернатора Омской области Виталия Хоценко, возгорание произошло в поле в окрестностях Омска, на месте работают пожарные. Пострадавших в результате произошедшего нет.

Виктория Дайнеко получила известность после победы в «Фабрике звезд-5». Mary Gu стала популярной в 2017 году после выпуска кавера на песню «Безумие» группы ЛСП и рэпера Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом).

27 июля свой концерт отменил композитор Раймонд Паулс. Он должен был выступить 3 августа в Латвии. Причина отмены связаны с ухудшением здоровья артиста. В середине апреля музыкант был госпитализирован, ему сделали операцию. В конце июля композитор проходил лечение дома.

Ранее Раймонд Паулс уточнил, когда завершит карьеру.