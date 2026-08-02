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Армия

Под Омском произошел пожар из-за сбитого беспилотника

Хоценко: в поле под Омском из-за обломков сбитого БПЛА возник пожар
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) под Омском, из-за падения обломков произошел пожар. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

По его словам, возгорание произошло в поле в окрестностях Омска, на месте работают пожарные. Пострадавших в результате произошедшего нет.

До этого Хоценко рассказал, что силы противовоздушной обороны отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Омскую область. Он добавил, что было принято решение об отмене вечернего концерта на Соборной площади в Омске.

Росавиация также сообщила о временных ограничениях, действующих в аэропорту Омска. В ведомстве уточнили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Утром 2 августа Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО за ночь уничтожили более 630 украинских беспилотников. В оборонном ведомстве уточнили, что украинские дроны пытались совершить атаки на 16 российских регионов и акватории Азовского и Черного морей.

Ранее депутат рассказал о тактике дроновых атак ВСУ на российскую территорию.

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