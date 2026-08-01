Российского музыканта Radio Tapok внесли в базу «Миротворца»

Российский музыкант Олег Абрамов, который известен под псевдонимом Radio Tapok, попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса.

Артист обвиняется в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в публичной поддержке России.

14 июля МВД России объявило в розыск создателя сайта «Миротворец» Георгия Туку, внесенного в российский перечень террористов. Он разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. При этом конкретная статья не уточнялась.

9 июля депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник отреагировала на попадание в базу украинского сайта «Миротворец», потребовав остановить ускоренное принятие Украины в Евросоюз. Она назвала внесение в список инструментом устрашения. Ранее политик на заседании разорвала флаг УПА (организация запрещена в России) и выступила с резкой критикой Киева.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году группой волонтеров «Народный тыл», которую возглавлял Тука. Ресурс позиционировался как проект по установлению личностей и публикации персональных данных людей, которых его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины. В разные годы в базу сайта попадали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или по другим причинам вызвавшие негативную оценку администрации ресурса.

Ранее Захарова осудила Запад за отсутствие реакции на работу сайта «Миротворец».