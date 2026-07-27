Захарова осудила Запад за отсутствие реакции на работу сайта «Миротворец»

Сайт «Миротворец» ни разу не попадал в фокус внимания западных структур. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Вот такой экстремистский сайт, который ни разу не стал предметом обсуждения западными правочеловеческими структурами как нечто абсолютно непотребное, не то что негожее к употреблению, а позорное для всего человечества», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что сайт до сих пор работает открыто, «без упреков со стороны Запада».

14 июля МВД России объявило в розыск создателя сайта «Миротворец» Георгия Туку, внесенного в российский перечень террористов. Он разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. При этом конкретная статья не уточнялась.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году группой волонтеров «Народный тыл», которую возглавлял Тука. Ресурс позиционировался как проект по установлению личностей и публикации персональных данных людей, которых его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины. В разные годы в базу сайта попадали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или по другим причинам вызвавшие негативную оценку администрации ресурса.

Ранее украинского комбрига-дезертира внесли в базу «Миротворца».