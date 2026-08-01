Lorde остановила концерт из-за многочисленных обмороков фанатов

Новозеландская певица Лорд (Lorde) остановила свой концерт на открытии фестиваля «Lollapalooza» в Чикаго из-за многочисленных обмороков фанатов. Об этом сообщает Deadline.

Двукратная обладательница «Грэмми» ненадолго прервала свое выступление, увидев, что поклонники теряют сознание из-за жары. Артистка вызвала охрану, чтобы посетителям концерта помогли покинуть площадку.

«Отсюда, сверху, вы выглядите потрясающе», — обратилась Лорд к зрителям в начале выступления.

Певица вернулась на сцену «Lollapalooza» впервые после своего выступления на этом фестивале в 2014 году.

Летом 2025 года новозеландка выпустила свой четвертый студийный альбом Virgin.

Недавно стало известно о состоянии МакSим после госпитализации. МакSим экстренно госпитализировали 24 июля на фоне тяжелых переживаний. Из‑за состояния здоровья врачи запретили певице летать и выступать, пока ее самочувствие не придет в норму. Поэтому она не смогла выйти на сцену 25 июля в Павлодаре.

Ранее Диана Арбенина упала в воду на концерте.