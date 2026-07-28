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Культура

Стало известно о состоянии МакSим после госпитализации

PR‑менеджер Богушевская: МакSим восстанавливается на даче после госпитализации
maksimartist/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица МакSим (Марина Абросимова) выписана из больницы, куда попала из-за кончины отца. Об этом сообщила «Абзацу» PR‑менеджер Яна Богушевская.

По словам представительницы артистки, госпитализация была недолгой. Состояние певицы стабилизировалось, она чувствует себя хорошо.

МакSим экстренно госпитализировали 24 июля на фоне тяжелых переживаний. Из‑за состояния здоровья врачи запретили певице летать и выступать, пока ее самочувствие не придет в норму. Поэтому она не смогла выйти на сцену 25 июля в Павлодаре на концерте ко Дню города, где ее заменила Светлана Лобода.

Позднее СМИ сообщали, что Абросимову могли госпитализировать из-за успокоительных препаратов. Telegram-канал Mash писал, что певица обратилась с жалобами на слабость и спутанность сознания.

Отца артистки Сергея Абросимова не стало 19 июля. В течение 14 лет он боролся с раком.

Летом 2021 года МакSим госпитализировали с пневмонией. Затем ее ввели в искусственную кому, в которой певица пробыла в общей сложности два месяца. За это время она пережила сепсис и две остановки сердца.

Ранее сообщалось, что с Ларисы Долиной принудительно взыщут штрафы.

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