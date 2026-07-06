Диана Арбенина упала в воду на концерте

Солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина упала в воду на фестивале «Заряд Фест». Об этом сообщает Super.

Инцидент произошел, когда Арбенина пела на сцене, которая стояла на воде. В первых рядах зрители были на сапбордах. Во время выступления артистка начала ходить по сапбордам и поскользнулась. В итоге она оказалась в воде. Певица не пострадала.

«Шанс, что Арбенина пойдет по сапам, упадет в воду, потом сама нырнет несколько раз, уронит спасателя в воду, минимален, но никогда не равен нулю», — отметил очевидец.

Фестиваль проходил 4 и 5 июля в Большом Строгинском затоне. Хедлайнерами шоу стали MAYOT, Диана Арбенина, Тимати и группа «Диктофон».

27 ноября 2024 года Telegram-канал SHOT сообщил, что Диана Арбенина оступилась и рухнула с балкона в зал во время выступления в клубе «А2» в Санкт-Петербурге.

На кадрах, опубликованных изданием, видно, что Арбенина, исполняя песню, решила пройти по сетке вдоль балконов, где сидели фанаты. Конструкция не выдержала, и певица полетела вниз, цепляясь за провода. Фанаты успели поймать певицу и не дали ей упасть в зрительный зал.

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