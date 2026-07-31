Собчак о приговоре Лерчек: «Светлое пятно — мать с онкологией останется с детьми»

Журналистка Собчак порадовалась, что Лерчек не посадили в тюрьму

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась в Telegram-канале о приговоре, вынесенном блогерше Валерии Чекалиной (она же — Лерчек).

Накануне суд назначил Чекалиной пять лет условно, штраф в 765 миллионов рублей и запретил продвигать свой бренд в интернете в течение трех лет.

«Это огромная сумма и большой срок. Единственное светлое пятно здесь — мать (с онкологией) останется рядом со своими детьми, а не в тюрьме», — заявила журналистка.

До этого сообщалось, что прокурор просит назначить Лерчек шесть лет лишения свободы условно, а также штраф в размере более 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, сторона обвинения настаивает на запрете продвижения ее нового бренда в интернете. Оглашение окончательного приговора запланировано на 3 августа.

ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что в последнем слове Чекалина попросила не назначать ей штраф, поскольку платить ей нечем.

До этого уголовное дело Валерии Чекалиной было приостановлено из-за ее болезни. Лерчек грозит наказание за вывод денег, заработанных на фитнес-марафонах, через Дубай. Ее экс-супруг, Артем Чекалин, был приговорен к 7 годам колонии общего режима в апреле.

Ранее журналистку Шипачеву приговорили к 12 годам за госизмену после перевода денег на Украину.