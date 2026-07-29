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«Перевела деньги на Украину». Журналистку Шипачеву приговорили к 12 годам за госизмену

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии журналистку Дарью Шипачеву
Оглашение в Мосгорсуде приговора журналистке Дарье Шипачевой по делу о госизмене, 29 июля 2026 года
Агентство «Москва»

Журналистку Дарью Шипачеву признали виновной в государственной измене и приговорили к 12 годам лишения свободы. Суд также назначил ей штраф в размере 300 тысяч рублей и постановил конфисковать 1,5 млн рублей. Что известно о приговоре, ходе расследования и самой Шипачевой — в материале «Газеты.Ru».

Московский городской суд приговорил журналистку Дарью Шипачеву к 12 годам лишения свободы по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Кроме того, суд назначил ей штраф в размере 300 тыс. руб., один год ограничения свободы после освобождения, а также постановил конфисковать 1,5 млн руб. Об этом сообщил «Коммерсанту» источник, знакомый с материалами дела.

Дело рассмотрели за одно заседание, которое длилось около полутора часов. Процесс проходил в закрытом режиме. Прокурор просил назначить Шипачевой 12 лет колонии, защита ссылалась на признание вины и сотрудничество со следствием. Суд согласился с позицией обвинения.

Официально фабула обвинения не раскрывается. Известно лишь, что «она сделала денежный перевод на Украину». Кому именно предназначались деньги, какова была сумма перевода и почему следствие квалифицировало эти действия как государственную измену, правоохранительные органы не сообщали.

Как развивалось дело

Дарью Шипачеву задержали 23 апреля 2025 года в ее квартире в Москве, пишет «Царьград». После этого журналистку этапировали в Ростов-на-Дону, где суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Позднее, по данным СМИ, после признания вины и согласия сотрудничать со следствием ее перевели в Москву.

После задержания Шипачевой более года о ходе расследования информации не было, пишет портал Jurisora. О ходе уголовного дела правоохранительные органы не сообщали, заседания не проводились в открытом режиме. В конце 2025 года у Шипачевой сменился адвокат — ее защитником стал Олег Иванкович.

Знакомые журналистки также рассказывали, что незадолго до задержания она получала угрозы в интернете из-за своих феминистских взглядов, пишет портал. Кроме того, по их словам, после задержания телефон Шипачевой еще долгое время оставался в сети.

Кто такая Дарья Шипачева

Дарье Шипачевой 35 лет. Она родилась на Украине, где у нее остались родственники, позднее переехала в Россию. На протяжении нескольких лет занималась медицинской и научной журналистикой, писала о здоровье, технологиях, образовании и социальных вопросах.

В разные годы Шипачева сотрудничала с РБК, Forbes, «Лентой.ру», Wonderzine, Reminder, «Такими делами», RB.RU и рядом других российских изданий. В одной из авторских колонок она рассказывала, что совмещала работу журналиста, PR-специалиста, маркетолога и преподавателя йоги, называя такой путь «горизонтальной карьерой».

Шипачева окончила магистратуру Университета ИТМО по направлению научной коммуникации. В 2020 году в издательстве «Бомбора» вышла ее научно-популярная книга «Без паники. Ответы на волнующие вопросы о болезнях, лекарствах, питании и образе жизни», посвященная вопросам доказательной медицины и здорового образа жизни.

Она также была автором и ведущей подкаста «Жизнь — боль», посвященного хроническим заболеваниям и жизни людей с хронической болью.

До возбуждения уголовного дела Шипачева участвовала в общественной деятельности. В публикациях 2019–2020 годов ее называли фем-активисткой инициативной группы «Мы сестры Хачатурян», выступавшей в поддержку сестер Хачатурян. Именно в таком качестве она давала комментарии ряду российских СМИ.

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