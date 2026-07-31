Лерчек попросила не наказывать ее миллиардным штрафом

ТАСС: Лерчек в последнем слове попросила не назначать ей штраф в 1,2 млрд рублей

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) в последнем слове попросила суд не назначать ей миллиардный штраф, поскольку платить ей нечем. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«Лерчек также попросила в случае назначения ей наказания не назначать штраф в том размере, о котором попросило в прениях сторон гособвинение, так как у нее не осталось накоплений и нет ничего из недвижимости», — сказали агентству.

Гособвинение запросило для блогера шесть лет заключения условно, а также штраф в размере 1,2 млрд рублей. Предполагается, что сегодня на заседании сторона защиты представит свои доказательства, после этого пройдут прения сторон по делу о незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей.

28 июля прокуратура попросила заменить лечащейся от рака Лерчек запрет определенных действий на домашний арест из-за покупки билетов в Санкт-Петербург.

Ранее дело Лерчек передали другому федеральному судье.