Лерчек приговорили к 5 годам условно за незаконные валютные операции

Суд приговорил Лерчек к 5 годам заключения условно и назначил штраф в 765 млн

Блогерша Валерия Чекалина (она же — Лерчек) приговорена к пяти годам лишения свободы условно. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Помимо этого, суд обязал Чекалину выплатить штраф в размере 765 миллионов рублей. Также на ближайшие три года ей запрещено заниматься продвижением собственного бренда в интернете.

Приговор огласили примерно через час после того, как Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини покинули здание суда.

Накануне стало известно, что прокурор просит назначить Лерчек шесть лет лишения свободы условно, а также штраф в размере более 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, сторона обвинения настаивает на запрете продвижения ее нового бренда в интернете. Оглашение окончательного приговора запланировано на 3 августа.

ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что в последнем слове Чекалина попросила не назначать ей штраф, поскольку платить ей нечем.

До этого уголовное дело Валерии Чекалиной было приостановлено из-за ее болезни. Лерчек грозит наказание за вывод денег, заработанных на фитнес-марафонах, через Дубай. Ее экс-супруг, Артем Чекалин, был приговорен к 7 годам колонии общего режима в апреле.

Ранее Лерчек обратилась с просьбой не назначать ей миллиардный штраф.