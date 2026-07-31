Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Культура

«Литрес» снял с продажи две книги о Дурове, написанные другим автором

Сервис «Литрес» снял с продажи книги о Дурове, сославшись на законы РФ
IMAGO/Dave Bedrosian/Global Look Press

Сервис «Литрес» подтвердил снятие с продажи обеих частей книги Николая Кононова «Код Дурова». Об этом сообщает издание «Подъем».

В пресс‑службе компании пояснили, что книги «Код Дурова» и «Код Дурова 2» сейчас недоступны ни для покупки, ни в подписке сервисов «Литрес» и MyBook. В сервисе подчеркнули, что действуют в соответствии с российским законодательством.

Произведения стали пропадать из книжных магазинов и онлайн‑каталогов после того, как основатель Telegram Павел Дуров был включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Российские маркетплейсы перестали продавать мерч с фотографиями Дурова, а московская клиника «АльтраВита», предлагающая ЭКО с донорской спермой предпринимателя, скрыла промостраницу процедуры, хотя сама услуга осталась доступной.

29 июля 2026 года ФСБ России сообщила, что Павел Дуров объявлен в международный розыск. Ведомство заявило, что ему заочно предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности.

Ранее Дурову признали террористом. Чем это грозит Telegram и пользователям.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как бизнесу застраховаться от БПЛА и защитить имущество. Что делать уже сегодня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!