Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В клинике «АльтраВита» объяснили исчезновение с сайта акции со спермой Дурова

В «АльтраВите» объяснили исчезновение акции со спермой Дурова обновлением
IMAGO/Dave Bedrosian/Global Look Press

Исчезновение с сайта клиники «АльтраВита» акции со спермой Павла Дурова объясняется обновлением страницы. В этом убедился корреспондент «Газеты.Ru».

Незадолго до этого в Telegram-каналах появилось сообщение об исчезновении страницы, и на данный момент она действительно недоступна. При этом баннер с акцией есть на главной странице сайта клиники.

«Просто обновляют страницу. Все актуально по акции» — заявили в клинике в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru».

В 2024 году Павел Дуров впервые публично рассказал, что около 15 лет является донором спермы — по его словам, он начал заниматься этим по просьбе подруги, а затем стало известно, что благодаря его биоматериалу в более чем 12 странах были зачаты свыше 100 детей. Свое решение он называл «гражданским долгом», объясняя, что в мире не хватает качественного донорского материала.

В настоящее время в московских клиниках проходит акция, по которой Дуров берет на себя все расходы по оплодотворению. При этом на сайте «АльтраВита» донор теперь маркируется как экстремист и террорист.

29 июля 2026 года ФСБ России сообщила, что Павел Дуров объявлен в международный розыск. Ведомство заявило, что ему заочно предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности. 30 июля Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Соответствующая запись появилась на сайте ведомства.

Ранее маркетплейсы начали проверку связанных с Дуровым товаров.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Нишевый» — претендент на слово года. Как бунт против трендов стал трендом и проник в повседневную речь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!