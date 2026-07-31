В клинике «АльтраВита» объяснили исчезновение с сайта акции со спермой Дурова

Исчезновение с сайта клиники «АльтраВита» акции со спермой Павла Дурова объясняется обновлением страницы. В этом убедился корреспондент «Газеты.Ru».

Незадолго до этого в Telegram-каналах появилось сообщение об исчезновении страницы, и на данный момент она действительно недоступна. При этом баннер с акцией есть на главной странице сайта клиники.

«Просто обновляют страницу. Все актуально по акции» — заявили в клинике в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru».

В 2024 году Павел Дуров впервые публично рассказал, что около 15 лет является донором спермы — по его словам, он начал заниматься этим по просьбе подруги, а затем стало известно, что благодаря его биоматериалу в более чем 12 странах были зачаты свыше 100 детей. Свое решение он называл «гражданским долгом», объясняя, что в мире не хватает качественного донорского материала.

В настоящее время в московских клиниках проходит акция, по которой Дуров берет на себя все расходы по оплодотворению. При этом на сайте «АльтраВита» донор теперь маркируется как экстремист и террорист.

29 июля 2026 года ФСБ России сообщила, что Павел Дуров объявлен в международный розыск. Ведомство заявило, что ему заочно предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности. 30 июля Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Соответствующая запись появилась на сайте ведомства.

Ранее маркетплейсы начали проверку связанных с Дуровым товаров.