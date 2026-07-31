Влад Череватый сделал приворот на Анну Седокову: «Она не осознала до сих пор»

Экстрасенс Влад Череватый заявил в эфире «Утро.ТНТ», что прибегнул к колдовству, чтобы привлечь внимание Анны Седоковой.

По словам Череватого, на фоне всеобщего интереса к певице он решил «развернуть события» в свою пользу.

«Когда ты понимаешь, что все ее добиваются, все ее хотят, я понял, что нужно развернуть события, чтобы меня добивались. Возможно, какое‑то колдовство. Она точно не осознала до сих пор», — сказал он.

В конце июля Седокова дала подсказку претендентам на ее сердце. Она призналась, что не делит людей по знакам зодиака, однако отметила, что родилась под знаком Стрельца. По словам Седоковой, Стрельцы «классные, добрые и безобидные».

«Нас нельзя ограничивать, нас нужно просто любить. Мы хотим, чтоб с нами танцевали на столах, падали. А когда мы упали, нас взяли на ручки», — сказала она.

До этого Седокова прокомментировала в эфире передачи «УТРО.ТНТ» фрагмент из реалити‑шоу «Мастер игры», где она флиртовала с Максимом Левиным. Седокова с юмором отметила совпадение: первая серия с этими кадрами вышла в день свадьбы экстрасенса.

Ранее финалистка «Битвы экстрасенсов» назвала Седокову «черной вдовой».