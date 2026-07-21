Седокова флиртовала с несвободным участником реалити-шоу: «Худший подарок на свадьбу»

Певица Анна Седокова прокомментировала в эфире передачи «УТРО.ТНТ» фрагмент из реалити‑шоу «Мастер игры», где она флиртовала с экстрасенсом Максимом Левиным. Ролик опубликовал «СтарХит».

Седокова с юмором отметила совпадение: первая серия с этими кадрами вышла в день свадьбы Левина.

«Макс, прости, это был худший подарок тебе на свадьбу. Наш с тобой роман, не случившийся», — обратилась она к экстрасенсу.

По словам певицы, во время съемок она считала Левина свободным мужчиной, поскольку он не упоминал о наличии невесты.

«Он нашел во мне, наверное, какую‑то… не то чтобы родную душу, а просто приятного собеседника. Макс — потрясающий мужчина. Я думаю, что его жене повезло», — отозвалась об экстрасенсе Седокова.

13 июня сообщалось, что победитель 22-го сезона реалити-шоу «Битва экстрасенсов» Левме женился на избраннице на 20 лет моложе себя. Он пошутил, что Кристина сама его «приворожила» — поменяла фамилию на «Левина» еще до свадьбы к его дню рождения.

Максим Левин не стал озвучивать сумму, в которую обошлась ему свадьба, отметив, что сам не знает точной суммы.

Ранее финалистка «Битвы экстрасенсов» назвала Седокову «черной вдовой».