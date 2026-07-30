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Культура

Анна Седокова дала подсказку претендентам на ее сердце: «Чтобы взяли на ручки»

Певица Седокова заявила, что людей ее знака зодиака нельзя ограничивать
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Анна Седокова дала подсказку претендентам на ее сердце. В беседе с Popcake она призналась, что не делит людей по знакам зодиака, однако отметила, что родилась под знаком Стрельца.

По словам Седоковой, Стрельцы «классные, добрые и безобидные».

«Нас нельзя ограничивать, нас нужно просто любить. Мы хотим, чтоб с нами танцевали на столах, падали. А когда мы упали, нас взяли на ручки», — сказала она.

Седокова подчеркнула, что рядом со Стрельцами должен быть человек, который не станет сдерживать их порывы, а решится вместе переживать любые приключения и поддерживать даже после ошибок.

Накануне блогерша Оксана Самойлова раскрыла качества своего бывшего мужа рэпера Джигана, которые ищет в своем будущем партнере.

Ранее сообщалось, что Седокова флиртовала с несвободным участником реалити-шоу.

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