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Финалистка «Битвы экстрасенсов» назвала Седокову «черной вдовой»

Финалистка «Битвы экстрасенсов» призвала Седокову пожить в монастыре 40 дней
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Дарья Миронова прокомментировала личную жизнь певицы Анны Седоковой. В беседе с Общественной Службой Новостей она назвала ее «черной вдовой», заявив, что звезда рискует остаться одна, если не уйдет в монастырь минимум на 40 дней.

Участница шоу утверждает, что якобы всех мужчин, которые влюбляются в Седокову, ждет участь ее покойного экс-супруга Яниса Тимма.

«Анна — черная вдова, несущая смерть потенциальным ухажерам», — заявила Миронова.

По ее словам, певица может избавиться от деструктивного влияния на мужчин при условии 40-дневного послушания. При этом финалистка «Битвы экстрасенсов» утверждает, что потенциальным женихам Седоковой лучше подстраховаться и иметь «сильную магическую защиту».

До этого бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» на канале ТНТ, иллюзионист Сергей Сафронов разоблачил шоу, рассказав, что на самом деле этот проект – вымысел. Он объяснил веру россиян в колдунов и медиумов особенностями менталитета, отметив, что часто экстрасенсам верят люди, попавшие в тяжелые жизненные ситуации. Сафронов подчеркнул, что экстрасенсов не существует, и призвал зрителей смотреть шоу как сериал.

Ранее участница «Битвы экстрасенсов» заявила, что Бузова поплатилась за магические практики.

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