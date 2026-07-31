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Культура

Брат Блиновской два дня подряд приезжает к суду, где рассматривают дело Лерчек

Shot: брат Блиновской Александр приехал к суду над Лерчек на велосипеде
Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Брат Елены Блиновской Александр два дня подряд приезжает к суду, где рассматривают дело Лерчек. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам очевидца, в первый раз Александр Останин проехал на мотоцикле мимо Гагаринского суда вечером 30 июля. Кроме того, в тот день мужчина пытался узнать, как дела у Чекалиной и какая обстановка в суде.

31 июля он приехал к суду на велосипеде, но снова остановился возле здания. Журналистам Останин заявил, что просто проезжал мимо, поскольку суд находится по пути в зал, где он занимается боксом.

Предполагается, что сегодня на заседании сторона защиты представит свои доказательства, после этого пройдут прения сторон по делу о незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей. С последним словом выступит подсудимая, и после этого суд удалится для вынесения приговора.

28 июля прокуратура попросила заменить Лерчек запрет определенных действий на домашний арест из-за покупки билетов в Петербург.

До этого уголовное дело Валерии Чекалиной было приостановлено из-за ее болезни. Лерчек грозит до пяти лет колонии за вывод денег, заработанных на фитнес-марафонах, через Дубай. Ее экс-супруг, Артем Чекалин, был приговорен к 7 годам колонии общего режима в апреле.

Ранее дело Лерчек передали другому федеральному судье.

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