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Общество

Дело Лерчек передали другому федеральному судье

Дело Лерчек о совершении незаконных валютных операций передали другому судье
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Материалы уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, обвиняемой в проведении незаконных валютных операций, были переданы для дальнейшего рассмотрения судье Алишеру Ларину, который работает в Гагаринском районном суде Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Материалы в отношении обвиняемой передали судье Ларину Алишеру Анатольевичу, который продолжит рассматривать уголовное дело Чекалиной», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства уточнил, что дело Чекалиной теперь будет рассматривать судья Ларин. При этом не раскрывается причина смены судьи. Один из источников высказал предположение, что это могло произойти из-за отпуска предыдущего судьи, Джемала Курбанова, который ранее занимался делом Лерчек.

В 2024 году судья Ларин рассматривал дело политика Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который уклонился от следствия и был признан иноагентом. Ларин признал Гозмана виновным в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и приговорил его к 8,5 года колонии общего режима заочно.

Ранее суд возобновил производство по уголовному делу блогера Лерчек.

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