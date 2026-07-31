Телеведущий Дибров появился на публике с новой спутницей

The Voice: Дибров провел вечер в ресторане в компании новой возлюбленной и сына

Телеведущего Дмитрия Диброва заметили в ресторане с новой избранницей — 43-летней нутрициологом Екатериной Гусевой и старшим сыном Александром. Об этом сообщает The Voice.

В публикации отмечается, что они посетили ресторан с необычной подачей блюд.

В опубликованном ролике Гусева показала лист салата в тарелке, а также большую чашку с ухой, которую заказал Дибров.

По мнению телеведущего, следовало бы добавить в блюдо «чуть-чуть больше чего-нибудь для куража».

Дибров также отметил грустное настроение сына, который расстроился из-за того, что «ему такого не принесли, вместо этого он вынужден есть суши». На десерт телеведущий заказал тирамису.

В сентябре 2025 года Дибров официально развелся с моделью Полиной.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Гордон представила интересы супруги бизнесмена. Она заявила, что у Елены «хотят отобрать всех детей и оставить ее на улице». Адвокат негативно высказалась в адрес Полины Дибровой. Она обвинила жену телеведущего и Товстика в обмане людей на деньги.

Ранее экс-жена Дмитрия Диброва назвала условие для съемок в байопике.