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Культура

Экс-жена Дмитрия Диброва назвала условие для съемок в байопике

Модель Диброва заявила, что готова сняться в фильме о себе и своей семье
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Модель и блогерша Полина Диброва заявила, что хорошо относится к идее сняться в фильме о своей жизни. В беседе с «Пятым каналом» она подчеркнула, что с радостью согласилась бы на это, но лишь при условии, что ее устроит сама задумка.

«Я бы попробовала! Если бы мне это подошло, то я бы с радостью это сделала», — подчеркнула Диброва.

Напомним, на днях стало известно, что бывшая супруга ведущего Дмитрия Диброва решила защитить свою честь и достоинство после постоянных оскорблений со стороны Елены Товстик, бывшей жены бизнесмена Романа Товстика. По словам адвоката звезды, последней каплей стал пост Товстик, опубликованный в честь дня рождения Полины. В нем экс-супруга предпринимателя резко высказалась о Дибровой, назвав ее «поцелуем Иуды» и заявила, что Полина Диброва, будучи ее близкой подругой и крестной матерью ребенка, завела роман с ее мужем. Юридическая команда модели сообщила о планах подать иск с требованием опровергнуть порочащие сведения в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Полина Диброва не смогла навестить бывшего мужа в больнице.

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