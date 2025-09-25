Дмитрий Дибров официально развелся с женой

Телеведущий Дмитрий Дибров официально развелся с моделью Полиной. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Одинцовский суд Подмосковья утвердил решение о разводе.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Гордон представила интересы супруги бизнесмена. Она заявила, что у Елены «хотят отобрать всех детей и оставить ее на улице». Адвокат негативно высказалась в адрес Полины Дибровой. Она обвинила жену телеведущего и Товстика в обмане людей на деньги.

20 августа адвокат Александр Добровинский рассказал, что инициатором развода стала Полина, а Дмитрий был не против расторгнуть отношения официально. На данный момент супруги урегулировали все имущественные вопросы. У модели и телеведущего также не возникло спора по детям. Они будут совместно воспитывать сыновей — Александра, Федора и Илью.

По словам Полины Дибровой, после расставания с телеведущим у нее остался дом, две машины и квартира для старшего сына Александра. На данный момент она вместе с детьми проживает в загородном особняке подруги.

Ранее Дмитрия Диброва заподозрили в романе с молодой девушкой.