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Культура

Элтон Джон отпраздновал 36 лет трезвости бокалом вина

79-летний певец Элтон Джон порадовался 36 годам отказа от алкоголя
Vianney Le Caer/AP

Британский музыкант Элтон Джон отметил 36 лет трезвости. Фото с бокалом в руках он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

79-летний артист продегустировал безалкогольное вино собственного бренда, которое создал для людей, «не желающих поднимать праздничный тост с водой».

«Поднимаю бокал за жизнь. Благодарен за каждый прожитый день», — порадовался отказу от алкоголя он.

В конце 2025 года Элтон Джон признался в интервью Variety, что за последние полтора года потерял зрение на правый глаз, а левый функционирует крайне слабо.

Джон заявил, что практически лишился возможности читать, смотреть видео и воспринимать визуальную информацию, однако сохраняет оптимизм.

Ранее Прохор Шаляпин рассказал о жизни без чувства вины.

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