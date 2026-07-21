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Культура

Прохор Шаляпин выбрал осознанность: «Без чувства вины»

Артист Шаляпин защитил медленно приходящих в спортивную форму людей

Певец Прохор Шаляпин защитил людей, медленно приходящих в спортивную форму. Новым видеороликом он поделился на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Когда слышу простые советы в духе «нужно просто правильно питаться и заниматься спортом», я всегда думаю, что у каждого человека свой путь и свои обстоятельства. Жизнь у всех складывается по-разному: нагрузка, стресс, привычки, темп», — рассуждает он.

Шаляпин также отметил, что склонность к здоровым привычкам зависит от того, в какое время взрослел человек — например, по его словам, людям, чья молодость пришлась на 90-е, обрести такие привычки будет труднее.

«Поэтому вместо сравнений и оценок мне ближе идея, что каждый выбирает свой комфортный способ заботы о себе, без давления и чувства вины», — высказался артист, сопроводив пост тегами «осознанность», «путь к себе» и «стройное тело».

Накануне Шаляпин пообещал представить новую возлюбленную.

Ранее Шаляпин стал обладателем заветного красного Ferrari.

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