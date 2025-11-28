На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Элтон Джон стремительно теряет зрение: «Мне действительно тяжело»

Певец Элтон Джон полностью ослеп на правый глаз из‑за перенесенной инфекции
true
true
true
close
Vianney Le Caer/AP

Британский музыкант Элтон Джон признался в интервью Variety, что за последние полтора года потерял зрение на правый глаз, а левый функционирует крайне слабо.

Джон заявил, что практически лишился возможности читать, смотреть видео и воспринимать визуальную информацию, однако артист сохраняет оптимизм.

«У меня была невероятная жизнь, и надежда есть. Мне просто нужно набраться терпения: однажды наука мне поможет», — сказал артист.

По словам Дэвида Ферниша, партнера музыканта, в лечении певца наметились первые положительные сдвиги. Проведенные процедуры дали улучшения в состоянии левого глаза.

«Приходится улыбаться и терпеть. Иногда мне действительно тяжело. Но в целом у меня прекрасная семья, двое замечательных детей и он», — говорит Джон, указывая на Ферниша, и добавляет: «Пол Маккартни звонит мне по FaceTime, чтобы узнать, как я. Это очень трогательно!»

Также Джон раскрывает, что из‑за проблем со зрением он нашел альтернативный способ общения — через iPad, который позволяет ему видеть собеседников вблизи.

Сэр Элтон Джон, кавалер ордена Британской империи, за свою 50-летнюю карьеру продал более 300 миллионов пластинок. 52 его сингла вошли в британский топ-40, а в США 23 сингла достигали топ-40, из которых 16 попали в десятку, а шесть заняли первое место. Один из самых известных — «Candle in the Wind» 1997 года — разошелся тиражом в 37 миллионов копий.

Ранее актер Лундгрен пожалел, что отправил Сталлоне в больницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами