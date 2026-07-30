Подравшийся в тюрьме Пи Дидди выйдет на свободу раньше

Рэпер Пи Дидди выйдет из тюрьмы в январе 2028 года

Американский рэпер Пи Дидди (Дидди, настоящее имя Шон Комбс), недавно подравшийся в тюрьме, выйдет на свободу раньше оговоренного до этого срока. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на Федеральное бюро тюрем США.

Дата освобождения артиста была снова изменена — с 23 февраля 2028 года на 24 января 2028 года.

Представитель Комбса воздержался от комментариев.

В начале октября 2025 года суд в Нью-Йорке приговорил рэпера к четырем годам и двум месяцам тюрьмы. Присяжные признали его виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью их вовлечения в проституцию. При этом они оправдали исполнителя по обвинению в рэкете и двух эпизодах насильственного перемещения с целью сексуальной эксплуатации.

Недавно его срок сократили почти на месяц.

Ранее Пи Дидди отправили в одиночную камеру за драку.