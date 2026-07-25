Рэпер Пи Дидди подрался с сокамерником и отправился в изолятор

Американского рэпера Пи Дидди отправили в одиночную камеру. Об этом сообщило издание TMZ.

По данным источника издания, рэпер якобы спровоцировал драку в федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс, тюрьме строгого режима в Нью-Джерси. Утверждается, что сперва его оскорбил другой заключенный.

Как уточняет инсайдер, заключенные вступили в жаркую перепалку и обменялись толчками, после чего их разняли тюремные охранники.

Издание пишет, что Дидди поместили в штрафной изолятор, были ли последствия аналогичными для второго участника потасовки — неизвестно.

Представитель Пи Дидди заявил, что пока не может подтвердить сообщение об одиночной камере.

«Мы не вправе раскрывать или предоставлять внутреннюю информацию, касающуюся любого заключенного, находящегося под стражей. Такая информация не будет доступна для всеобщего сведения», — сказал, в свою очередь, представитель Форт-Дикса.

В начале октября 2025 года суд в Нью-Йорке приговорил рэпера к четырем годам и двум месяцам тюрьмы. Присяжные признали его виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью их вовлечения в проституцию. При этом они оправдали исполнителя по обвинению в рэкете и двух эпизодах насильственного перемещения с целью сексуальной эксплуатации.

Недавно его срок сократили почти на месяц.

Ранее мэр Нью-Йорка посмотрел полуфинал ЧМ-2026 в тюрьме вместе с заключенными.