Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

Пи Дидди отправили в одиночную камеру

Рэпер Пи Дидди подрался с сокамерником и отправился в изолятор
xPHOTOlinkx/xMediaPunchx/Global Look Press

Американского рэпера Пи Дидди отправили в одиночную камеру. Об этом сообщило издание TMZ.

По данным источника издания, рэпер якобы спровоцировал драку в федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс, тюрьме строгого режима в Нью-Джерси. Утверждается, что сперва его оскорбил другой заключенный.

Как уточняет инсайдер, заключенные вступили в жаркую перепалку и обменялись толчками, после чего их разняли тюремные охранники.

Издание пишет, что Дидди поместили в штрафной изолятор, были ли последствия аналогичными для второго участника потасовки — неизвестно.

Представитель Пи Дидди заявил, что пока не может подтвердить сообщение об одиночной камере.

«Мы не вправе раскрывать или предоставлять внутреннюю информацию, касающуюся любого заключенного, находящегося под стражей. Такая информация не будет доступна для всеобщего сведения», — сказал, в свою очередь, представитель Форт-Дикса.

В начале октября 2025 года суд в Нью-Йорке приговорил рэпера к четырем годам и двум месяцам тюрьмы. Присяжные признали его виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью их вовлечения в проституцию. При этом они оправдали исполнителя по обвинению в рэкете и двух эпизодах насильственного перемещения с целью сексуальной эксплуатации.

Недавно его срок сократили почти на месяц.

Ранее мэр Нью-Йорка посмотрел полуфинал ЧМ-2026 в тюрьме вместе с заключенными.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!