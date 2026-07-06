Срок тюремного заключения американского рэпера P. Diddy (Пи Дидди, Diddy; настоящее имя — Шон Комбс) снова сократили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных тюрем США.

По данным издания, P. Diddy выйдет из тюрьмы 8 февраля 2028 года вместо 23-го. Изначально дата окончания заключения была назначена на 8 мая 2028 года.

В начале октября прошлого года суд в Нью-Йорке приговорил рэпера к четырем годам и двум месяцам тюрьмы. Присяжные признали его виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью их вовлечения в проституцию. При этом они оправдали исполнителя по обвинению в рэкете и двух эпизодах насильственного перемещения с целью сексуальной эксплуатации.

В апреле адвокаты Пи Дидди планировали обжаловать приговор в суде Второго апелляционного округа США.

Защита музыканта утверждала, что ему был вынесен очень строгий приговор с учетом того, что жюри присяжных его оправдало по некоторым значительным эпизодам. Транспортировку девушек для занятия проституцией адвокаты также намерены представить в суде как «создание типичной любительской порнографии» на вечеринках.

Ранее Мадуро нанял адвоката рэпера Пи Дидди.