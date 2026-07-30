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Культура

«Последними силами»: Раймонд Паулс рассказал о своем здоровье

Композитор Паулс заявил, что продолжает сохранять свою активность
Евгений Биятов/РИА Новости

Композитор Раймонд Паулс раскрыл подробности состояния своего здоровья. Его слова передал «Пятый канал».

По словам 90-летнего Паулса, сейчас он по-прежнему старается поддерживать активность и продолжает двигаться.

«Последними силами двигаюсь и все», — признался композитор.

До этого Раймонд Паулс отменил одно из своих ближайших выступлений из-за проблем со здоровьем, после чего некоторые СМИ сообщили о завершении его концертной деятельности. Однако, по словам композитора, он приостанавливает концерты лишь на время.

«Но как я завершу карьеру? Завершу только тогда, когда Бог скажет», — заявил он.

За свою более чем полувековую карьеру Паулс написал десятки хитов, которые навсегда вошли в историю советской и российской эстрады. Как складывались карьера и личная жизнь композитора, а также чем он занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Паулс прокомментировал запрет своих песен в исполнении россиянами.

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