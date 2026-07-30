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Культура

«Две дырки в сердце»: мать Блиновской раскрыла, почему условия содержания дочери опасны

Мать Блиновской Останина рассказала о патологии сердца блогерши из-за недоедания
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Мать блогерши Елены Блиновской Нина Останина рассказала о тяжелых условиях, в которых растила детей. Ее слова передает Telegram-канал «112».

Останина вспомнила, что зарплата в 100 рублей на семью из четырех человек не позволяла нормально питаться — из‑за недоедания она даже падала в голодный обморок.

Женщина уверена, что бедность серьезно подорвала здоровье детей. Она упомянула о серьезных проблемах со здоровьем у дочери и внучки, включая патологии сердца, и заявила, что нынешние условия содержания Елены опасны для ее жизни.

«Потом у меня родился сын, а зарплата была 100 рублей на четверых. От негодования я прямо перед родами упала в обморок. Дочке ставили капельницу на 8 часов, у нее были две дырки в сердце. У внучки — то же самое», — поделилась Останина.

Недавно стало известно, что защита «королевы марафонов» Блиновской планирует обжаловать приговор в Верховном суде. По словам юриста Натальи Сальниковой, Елена давно может подавать на изменение наказания и на условно-досрочное. Однако таких поручений правозащитнице не поступало.

3 марта 2026-го суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. При этом от ответственности за неуплату налогов блогершу освободили — в связи с истечением срока давности преступления. Позднее апелляционная инстанция смягчила наказание до четырех с половиной лет лишения свободы.

Ранее отец Блиновской рассказал о жизни дочери в колонии. Свидания с ней возможны только через стекло.

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